"Торо Россо" объявила о возвращении гонщика Квята в команду в следующем сезоне

"Хочу поблагодарить руководство команды за предоставленную возможность вновь принять участие в гонках "Формулы- 1", - сказал 24-летний россиянин. - Мне особенно приятно вернуться в команду, которую я очень хорошо знаю. В "Торо Россо" я всегда чувствовал себя как дома, и уверен, что так будет и в следующем сезоне".

ТАСС, 29 сентября. Россиянин Даниил Квят в следующем сезоне станет боевым пилотом команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо", в которой дебютировал в "королевских гонках" в 2014 году. Об этом сообщается в пресс-релизе команды.

"Также хотел бы поблагодарить "Феррари" за доверие ко мне. Даже с учетом того, что я в основном занимался на симуляторе, я многому научился, и теперь чувствую себя более подготовленным, чем когда уходил из "Торо Россо", - добавил Квят. - Я приложу все усилия, чтобы оправдать ожидания руководства команды".

В нынешнем сезоне за "Торо Россо" выступают" француз Пьер Гасли, который в 2019 году будет гоняться за "Ред Булл", и новозеландец Брендон Хартли, место которого в команде на следующий год находится под вопросом.

Квят выступал в "Формуле-1" с 2014 по 2017 год. Сначала он был пилотом команды "Торо Россо", которая является младшей командой "Ред Булла", в 2015 году россиянин пошел на повышение в "Ред Булл", однако в начале сезона-2016 был сослан обратно в "Торо Россо", где выступал до окончания сезона 2017 года. После Гран-при США "Ред Булл", пилотом программы поддержки которого Квят был с 2010 года, расторг контракт с россиянином. В январе российский гонщик стал пилотом по развитию команды "Феррари".

Всего на счету Квята 72 гонки в "Формуле-1" и два подиума.