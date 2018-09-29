Россия подала заявку на проведение мужского ЧМ по волейболу 2022 года

"Вчера была подписана официальная заявка в FIVB от России. Пока она включает в себя наше желание провести чемпионата мира, основные финансовые условия, права и условия его проведения", - сказал Яременко.

ТУРИН /Италия/, 29 сентября. /ТАСС/. Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) подала в Международную федерацию волейбола (FIVB) заявку на проведение мужского чемпионата мира по волейболу 2022 года. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь ВФВ Александр Яременко.

"Думаю, что будет обычная схема принятия решения - на конгрессе. К этому времени мы должны подготовить презентацию чемпионата мира, в которой будет подробно говориться о всех нюансах проведения турнира", - добавил он.

Россия будет не единственным претендентом на проведение ЧМ

По словам Яременко, Россия будет не единственным претендентом на проведение чемпионата мира. "Конкуренты есть. Возможно, арабские страны или Мексика. Определенно об этом пока говорить не стоит, но точно, что заявка не одна", - сказал Яременко.

О желании провести чемпионата мира в России было заявлено в августе, по итогам встречи главы FIVB Ари Грасы с министром спорта РФ Павлом Колобковым.

Решение о проведении чемпионата мира будет принято на конгрессе FIVB в мексиканском Канкуне, который пройдет в середине ноября.