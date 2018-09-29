{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Итальянец Пулчини выиграл первую гонку этапа GP3 в России, Мазепин - второй

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье
Никита Мазепин AP Photo/Francisco Seco
Никита Мазепин
© AP Photo/Francisco Seco

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Итальянский пилот команды Campos Леонардо Пулчини стал победителем первой гонки этапа GP3, который проходит в России на "Сочи-Автодроме".

Вторым финишировал россиянин Никита Мазепин (ART), третьим - француз Антуан Юбер (ART).

Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон он провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.

Федерация фехтования России признала выступление сборной на ЧМ неудовлетворительным
Сборная России заняла пятое место в неофициальном медальном зачете, завоевав одно золото, два серебра и четыре бронзы
Читать полностью