Украинская паралимпийка Рубановская дисквалифицирована на два года за допинг

ТАСС, 29 сентября. Украинская паралимпийка Наталья Рубановская, выступающая в лыжных гонках и баитлоне, дисквалифицирована на два года за употребление допинга. Об этом сообщает пресс-служба Международного паралимпийского комитета (МПК).

Допинг-проба Рубановской, сданная во внесоревновательный период 19 января 2018 года в преддверии этапа Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону в немецком Оберриде (20 января), дала положительный результат на фуросемид.

Рубановская дисквалифицирована на два года с 27 февраля 2018 года, когда была временно отстранена. Ее дисквалификация продлится до 26 февраля 2020 года.

Также аннулированы ее результаты в период с 19 января и до момента временного отстранения. Рубановская лишена бронзовой медали гонки на 10 км среди спортсменов с нарушением зрения на этапе Кубка мира по биатлону в Оберриде. Ее медаль перейдет к российской спортсменке Марине Галицыной.