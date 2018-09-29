Дубль Панюкова принес "Уралу" победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России

ТАСС, 29 сентября. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена", принимавшем матчи чемпионата мира.

Дубль в матче оформил нападающий хозяев Андрей Панюков (63-я и 84-я минуты). В составе гостей единственный гол забил Сергей Ткачев (27). После забитого мяча Ткачев поднял игровую футболку и показал майку с надписью: "Игорь, держись, мы с тобой". Как стало известно, у полузащитника "Арсенала" Игоря Горбатенко умер отец.

"Урал" набрал 11 очков и поднялся на шестое место в таблице. "Арсенал" опустился на 11-е место, в активе тульской команды девять очков.

В следующем матче 6 октября "Урал" на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Арсенал" днем ранее на своем поле встретится с "Уфой".