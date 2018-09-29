Дубль Панюкова принес "Уралу" победу над "Арсеналом" в матче чемпионата России

ТАСС, 29 сентября. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" одержал победу над тульским "Арсеналом" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Екатеринбург-Арена", принимавшем матчи чемпионата мира.
Дубль в матче оформил нападающий хозяев Андрей Панюков (63-я и 84-я минуты). В составе гостей единственный гол забил Сергей Ткачев (27). После забитого мяча Ткачев поднял игровую футболку и показал майку с надписью: "Игорь, держись, мы с тобой". Как стало известно, у полузащитника "Арсенала" Игоря Горбатенко умер отец.
"Урал" набрал 11 очков и поднялся на шестое место в таблице. "Арсенал" опустился на 11-е место, в активе тульской команды девять очков.
В следующем матче 6 октября "Урал" на выезде сыграет с казанским "Рубином". "Арсенал" днем ранее на своем поле встретится с "Уфой".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|7
|1
|0
|17-5
|22
|2
|Краснодар
|8
|5
|1
|2
|14-6
|16
|3
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|4
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|6
|Урал
|9
|3
|2
|4
|10-16
|11
|7
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|9-10
|11
|8
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|9
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|10
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|11
|Арсенал
|9
|2
|3
|4
|10-10
|9
|12
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|13
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|14
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|15
|Уфа
|8
|1
|2
|5
|4-11
|5
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|5
|3-11
|5