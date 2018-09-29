Турнир по боксу памяти Иосифа Кобзона открылся в Забайкалье

ЧИТА, 29 сентября. ТАСС/. Всероссийский турнир по боксу класса А памяти народного артиста СССР Иосифа Кобзона открылся в субботу в поселке Агинское Забайкальского края. В соревнованиях, которые продлятся до 2 октября, участвуют спортсмены из регионов России и Монголии, сообщили ТАСС в администрации Агинского Бурятского округа.

Кобзон скончался 30 августа на 81-м году жизни. Он больше 20 лет представлял в Госдуме интересы жителей Забайкальского края. С 2004 года в поселке Агинское проводился турнир по боксу на призы Кобзона, который с этого года будет проходить в память о нем.

"Участниками турнира памяти Иосифа Давыдовича Кобзона стали спортсмены из Бурятии, Хакасии, Иркутской области, Забайкальского края, а также из монгольского города Чойбалсан. Почетным гостем соревнований стал заслуженный тренер Монголии, мастер спорта Монгольской Народной Республики, четырехкратный чемпион страны Ёндон Тумэрбатаа", - сказала пресс-секретарь окружной администрации Долгорма Дашинимаева.

По ее словам, во время церемонии открытия местные артисты исполнили песни из репертуара Кобзона, прозвучали и записи песен в исполнении самого народного артиста СССР.

Кобзон с 1997 по 2007 год представлял в Госдуме Агинский Бурятский автономный округ, а с 2007 года являлся депутатом от Забайкальского края. В 2010 году ему присвоили звание почетного гражданина края, в октябре 2017-го в забайкальском поселке Агинское установили первый в России бюст певца, а в июне этого года "звезду" народного артиста СССР открыли на аллее с именами выдающихся забайкальцев в центре Читы.

Впервые состязания на призы Кобзона прошли в Забайкалье в 2004 году. Спустя год в турнире стали участвовать не только российские, но и монгольские спортсмены. В разное время турнир посещали Константин Цзю, Вячеслав Яновский, Наталья Рогозина, Александр Поветкин, Виктор Рыбаков, Андрей Курнявка и другие известные боксеры.