Путин 30 сентября посетит гонку "Формулы-1" в Сочи

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в воскресенье посетит гонку чемпионата мира "Формула-1" в Сочи, сообщает пресс-служба Кремля.

"30 сентября с. г. президент Российской Федерации Владимир Путин посетит пятые в истории России гонки чемпионата мира "Формула-1" в г. Сочи", - говорится в сообщении.

Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 гг.

Гран-при России проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Первые два сезона этап проходил в октябре. В 2016 году он был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в нынешнем сезоне вновь проходит осенью - с 28 по 30 сентября.