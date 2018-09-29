МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Более 1000 человек приняли участие во Всероссийском дне ходьбы в подмосковном Щелкове. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства спорта Московской области.

Всероссийский день ходьбы - это ежегодное спортивно-массовое мероприятие, которое собирает любителей скандинавской ходьбы разных возрастов. Основными участниками становятся люди старшего поколения, так как скандинавская ходьба - наиболее доступная и эффективная для них дисциплина.

Помимо главного пункта программы, участники и гости праздника получили возможность выполнить нормативы комплекса ГТО в мобильном центре тестирования. Можно было выполнить стандартные нормативы - подтягивания из виса на высокой и низкой перекладинах, отжимания, рывок гири, прыжок в длину, поднимание тела из положения лежа (пресс), наклон вперед из положения стоя, а также стрельбу из пневматической винтовки. Специально для новичков был организован мастер-класс по скандинавской ходьбе. Традиционно участников поддерживали волонтеры корпуса "Живу спортом", которые занимались логистикой, информационным обеспечением на площадке, работай на точках питания и горячих напитков.

По словам министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, Всероссийский день ходьбы является отличной возможностью для людей старшего поколения приобщиться к спортивной жизни, поддерживать себя в форме, найти единомышленников. "Сегодня в Щелкове на старт вышли более 1000 людей, конечно, среди участников была и молодежь. Тем не менее лидерство в этой дисциплине удерживает старшее поколение - самый быстрый участник преодолел дистанцию за 20 минут. Надеюсь, что все получили удовольствие от мероприятия - трасса была подготовлена таким образом, чтобы были определенные допустимые нагрузки", - приводит слова Терюшкова пресс-служба министерства спорта области.

"К выполнению испытаний комплекса ГТО участники также допускались в соответствии с медицинскими показателями. И стоит отметить, что на площадке был настоящий ажиотаж. Ждем в следующем году на Всероссийском дне ходьбы", - добавил министр.

Всероссийский день ходьбы проходит под эгидой Олимпийского комитета России (ОКР) и направлен на популяризацию спорта, являющегося наиболее доступным видом физической активности. Ожидается, что во Всероссийском дне ходьбы примут участие 260 тысяч человек по всей стране.