Борис Ротенберг назвал космической возможность создания российской команды "Формулы-1"

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг не видит предпосылок для создания в стране команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом он заявил ТАСС.

Ранее бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун сказал ТАСС, что появление российской команды в чемпионате стало бы хорошим шагом для страны.

"Это (появление российской команды) зависит от многих факторов, - сказал Ротенберг. - Пока я не вижу такого, чтобы это случилось. Пока это космическое желание".

В 2005 году группа компаний "Мидленд", возглавляемая канадским миллиардером российского происхождения Алексом Шнайдером, выкупила команду "Джордан". Проведя сезон под старым названием, в 2006 году они сменили вывеску на "Мидленд" и начали выступать под российским флагом. Вскоре команда была продана голландскому производителю спортивных автомобилей "Спайкер".

С 2012 по 2014 год в "Формуле-1" под российской лицензией выступала команда "Маруся".