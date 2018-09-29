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Выручка от билетов на Гран-при России выросла на 72% по сравнению с прошлым годом

На соревнования продано 97% билетов
© Артур Лебедев/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Выручка от продажи билетов на Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" выросла на 72% по сравнению с 2017 годом. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Козак.

"Билетную кампанию промоутер полностью выполнил. Продано 97% билетов, выручка на 72% выше, чем в 2017 году. Реализовано 50 тысяч билетов, при этом почти не задействована была программа, когда для заполнения трибун билеты предоставлялись со скидкой в 90%", - заявил Козак.

Гран-при России проходит на автодроме в Сочи.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичФормула-1Гран-при России
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