"Валенсия" обыграла "Реал Сосьедад" в матче чемпионата Испании, Черышев отдал голевой пас

ТАСС, 29 сентября. Футбольный клуб "Валенсия" одержал победу над "Реалом Сосьедад" со счетом 1:0 в выездном матче седьмого тура чемпионата Испании. Встреча прошла на стадионе "Аноэта" в Сан-Себастьяне.

Единственный гол на 36-й минуте забил французский нападающий гостей Кевин Гамейро. Голевой пас на него отдал российский полузащитник "Валенсии" Денис Черышев, который вышел в стартовом составе команды и был заменен на 60-й минуте. На 67-й минуте бразильский форвард хозяев Виллиан Жозе не забил пенальти.

Черышев в августе перешел в "Валенсию" из "Вильярреала" на правах аренды. Ранее он уже отметился забитым мячом в чемпионате страны. В текущем розыгрыше чемпионата Испании Черышев является самым результативным футболистом "Валенсии" по системе "гол+пас" вместе с полузащитником Карлосом Солером. В активе россиянина гол и результативный пас, испанец записал на свой счет две результативные передачи.

"Валенсия" набрала 8 очков и вышла на 12-е место в таблице чемпионата. "Реал Сосьедад", в активе которого также 8 очков, занимает 11-ю позицию.

В следующем матче 7 октября "Валенсия" дома сыграет с "Барселоной". "Реал Сосьедад" 5 октября на выезде встретится с "Атлетиком" из Бильбао.