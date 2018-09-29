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Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при России, Сироткин - 18-й

Россиянин будет стартовать с 13-й позиции из-за штрафов других пилотов
Валттери Боттас Сергей Фадеичев/ТАСС
Валттери Боттас
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас показал лучшее время в квалификации Гран-при России. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

Боттас установил новый рекорд трассы в Сочи, показав на лучшем круге время 1 минута 31,387 секунды. Вторым стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (1.31,532), третьим - немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель (1.31,943).

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Боттас впервые выиграл квалификацию Гран-при России. В текущем сезоне это его вторая поул-позиция. Ранее он победил в квалификации Гран-при Австрии.

Российский гонщик "Уильямса" Сергей Сироткин не смог выйти во второй сегмент квалификации, показав 18-й результат (1.35,612). Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл занял 20-е место (1.36,437).

Ранее стало известно, что пять пилотов будут оштрафованы в виде потери мест на старте гонки за смену различных элементов силовой установки - испанец Фернандо Алонсо ("Макларен"), голландец Макс Ферстаппен, австралиец Даниэль Риккьярдо (оба - "Ред Булл") и гонщики "Торо Россо" француз Пьер Гасли и новозеландец Бреднон Хартли. Все пять гонщиков в квалификации заняли места выше Сироткина, следовательно стартовать в гонке россиянин будет с 13-й позиции.

Гонка Гран-при России пройдет в воскресенье. Начало - 14:10 мск.

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