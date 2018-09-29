Команда из Иркутской области стала лучшей на Президентских играх в "Орленке"

КРАСНОДАР, 29 сентября. /ТАСС/. Школьники из Иркутской области стали лучшей командой Президентских игр, которые прошли во Всероссийском детском центре "Орленок", в общекомандном зачете, сообщили ТАСС в пресс-службе центра.

Игры стартовали в "Орленке" 9 сентября.

"Места на пьедестале почета в общекомандном зачете заняли: первое место - Средняя общеобразовательная школа №8 Усть-Илимска Иркутской области, второе место - МБУ Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Звездный поселка Звездный Пермского края, третье место - МБОУ города Костромы "Лицей №34", - уточнили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, в течение трех недель 1680 учащихся выступили в составе команд-школ из 84 субъектов РФ. В течение трех недель школьники соревновались в пяти обязательных видах программы (настольном теннисе, баскетболе 3 на 3, шашкам, плаванию и легкой атлетике), а также по трем дополнительным (лапте, гандболу, тэг-регби 5 на 5). Кроме того, мастер-классы для ребят провели чемпионка Европы по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта России Ксения Задорина; старший тренер по боксу Федерального центра подготовки спортивного резерва Минспорта России Владимир Созинов; главный тренер Федерации чирлидинга и чир-спорта России Эльвира Вороненкова; трехкратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Садовый; чемпион Европы, призер чемпионата мира по баскетболу, экс-игрок НБА Никита Моргунов.

Также во время игр прошла образовательная программа для учителей физической культуры и руководителей команд, включающая информационные семинары, посвященные инновационным проектам в образовании, мастер-классы по регби, гольфу и гандболу. Также прошли всероссийская конференция работников сферы дополнительного образования и круглый стол по созданию физкультурно-спортивной среды для обучающихся с особыми потребностями посредством флорбола.

Президентские спортивные игры являются одними из самых массовых спортивных мероприятий в России наряду с Президентскими состязаниями. Турнир проходит в несколько этапов: сначала отбор в школе, потом на муниципальном и региональном уровнях, в "Орленке" проходит всероссийский этап. Смена в "Орленке" продлится до 28 сентября.