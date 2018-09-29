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КХЛ

"Автомобилист" одержал 12-ю победу подряд в КХЛ, обыграв московское "Динамо"

Единственную шайбу в матче забросил Найджел Доус

ТАСС, 29 сентября. Екатеринбургский "Автомобилист" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 1:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Единственную шайбу в матче забросил Найджел Доус (44-я минута). Доус записал на свой счет 200-ю шайбу в регулярных чемпионатах КХЛ. Вратарь "Автомобилиста" Ян Коварж не пропускает более двух матчей, его сухая серия составляет 142 минуты 58 секунд.

Для "Автомобилиста" эта победа стала 12-й подряд со старта сезона КХЛ. Команда из Екатеринбурга остается единственной, до сих пор не потерпевшей ни одного поражения в чемпионате. Рекорд по количеству побед подряд со старта сезона КХЛ принадлежит санкт-петербургскому СКА, в прошлом сезоне команда одержала 20 побед кряду.

"Автомобилист" укрепил лидерство в Восточной конференции, набрав 24 очка. "Динамо" занимает 10-е место, в активе московского клуба 9 очков.

В следующем матче "Автомобилист" 3 октября на выезде сыграет с владивостокским "Адмиралом". "Динамо" 1 октября в гостях встретится с челябинским "Трактором".

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