Родригес: баскетболисты ЦСКА рады, что Итудис продолжает работу главным тренером

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА рады, что Димитрис Итудис не покинул клуб после предыдущего сезона и продолжает работу главным тренером. Об этом ТАСС заявил испанский защитник армейского клуба Серхио Родригес.

В прошлом сезоне ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата Евролиги, но проиграл в полуфинале "Финала четырех". После этого в СМИ появились сообщения о возможной отставке Итудиса. После неудачи в Евролиге армейцы выиграли Единую лигу ВТБ.

"Слухи [об отставках тренеров] всегда присутствуют, когда мы говорим о сильном клубе. Я играл в больших клубах: и в "Реале", и в НБА, и всегда были слухи, - сказал Родригес. - Тренер Итудис проделал огромную работу в ЦСКА, мы хорошо подготовлены и абсолютно все довольны, что он наш тренер. Под его руководством мы становимся лучше".

В субботу ЦСКА в Москве проведет первый матч Кубка Александра Гомельского против УНИКСа. Также в турнире участвуют греческий "Олимпиакос" и турецкий "Анадолу Эфес".