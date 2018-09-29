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Российский этап эстафеты огня зимней Универсиады - 2019 стартовал в Москве

Первым факелоносцем стал министр спорта РФ Павел Колобков
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Российский этап эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, который охватит 30 крупных городов страны, стартовал в субботу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Эстафета огня взяла начало в парке "Зарядье" и пройдет по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным реки Москвы. Факелоносцы пробегут мимо Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Крымского моста, Новоандреевского моста, спортивного комплекса "Дружба" и Лужнецкого моста. Общая протяженность московского маршрута - 7,5 километров.

Первым факелоносцем стал министр спорта России Павел Колобков. Огонь по улицам столицы пронесет 51 факелоносец.

3 октября эстафета огня Универсиады - 2019 пройдет в Калининграде, затем огонь отправится в путешествие по другим российским регионам и будет доставлен в столицу Игр - Красноярск - 1 марта 2019 года.

Россия в третий раз примет Универсиаду. С 2 по 12 марта свыше 3 тыс. спортсменов из более чем 50 стран в Красноярске разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

Теги
Колобков, Павел АнатольевичЗимняя Универсиада-2019 в КрасноярскеЭстафета огня Зимней универсиады-2019
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