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Финал ЧМ по волейболу пройдет при аншлаге, игру посетят 14 тыс. человек

На арене "Пала Альпитур" в Турине сыграют победители матчей Сербия - Бразилия и США - Польша

ТУРИН /Италия/, 29 сентября. /ТАСС/. Финал чемпионата мира по волейболу среди мужских команд соберет аншлаг, матч посетят порядка 14 тыс. зрителей. Об этом журналистам сообщила заместитель директора коммерческого отдела Международной федерации волейбола (FIVB) Елизавета Тищенко.

Финал чемпионата мира пройдет 30 сентября в Турине. На арене "Пала Альпитур" сыграют победители матчей Сербия - Бразилия и США - Польша.

"На финал проданы все билеты, так что игру посетят порядка 14 тыс. зрителей, именно столько вмещает арена в Турине", - сказала Тищенко.

Сборная России завершила борьбу на третьем групповом этапе, не сумев пробиться в число четырех сильнейших команд турнира.

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