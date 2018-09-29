Албон выиграл первую гонку этапа "Формулы-2" в России, Маркелов - 12-й

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Тайский пилот команды DAMS Александер Албон стал победителем первой гонки 11-го этапа серии "Формула-2", который проходит в России на "Сочи- Автодроме".
Вторым финишировал канадец Николас Латифи (DAMS), третьим - голландец Ник де Врис (Prema).
Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов стартовал с 19-й позиции, однако уже к седьмому кругу вышел в лидеры благодаря обгонам и ранним пит-стопам соперников. После этого Маркелов долгое время оставался на трассе, оттягивая обязательный пит-стоп. Когда же он поехал на него - его подвела команда, которая провела пит-стоп очень медленно, в результате чего россиянин вернулся на трассу только во втором десятке. В итоге Маркелов финишировал 12-м, его партнер по команде японец Тадасуке Макино - 10-м.
Вторая гонка этапа пройдет в воскресенье.
Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов - вице-чемпионом в личном.