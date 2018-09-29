Российская фигуристка Косторная отобралась в финал Гран-при среди юниоров

ТАСС, 29 сентября. Российская фигуристка Алена Косторная одержала победу на этапе Гран-при среди юниоров в чешской Остраве и пробилась в финальный этап Гран-при, который пройдет в декабре в Канаде. По сумме короткой и произвольной программ россиянка получила 198,38 балла.

Произвольные прокаты на этапе в Остраве фигуристки представили в субботу, 15-летняя воспитанница Этери Тутберидзе выступала последней. В произвольной программе на музыку "Ромео и Джульетта" Косторная чисто исполнила двойной аксель, тройной риттбергер, каскад из тройного лутца и двух двойных тулупов, двойной аксель, каскады из тройного флипа и тройного тулупа, а также тройного сальхова и тройного тулупа, но не смогла справиться с заключительным прыжком - тройным флипом (спортсменка упала при приземлении). Судьи оценили прокат Косторной в 128,14 балла. Двумя днями ранее россиянка в ходе короткой программы также не сумела приземлить один из прыжков - двойной аксель.

Второе место на этапе Гран-при в Чехии заняла представительница Южной Кореи Ким Йе Лим (196,34), третье - россиянка Виктория Васильева (182,87).

Результат турнира в Остраве вкупе с победой на австрийском этапе Гран-при (29 августа - 1 сентября) позволил Косторной отобраться в финал Гран-при среди юниоров текущего сезона. Россиянка во второй раз в карьере примет участие в финальном этапе юниорского Гран-при, годом ранее Косторная завоевала на турнире серебро, уступив чуть больше балла другой подопечной Тутберидзе, Александре Трусовой. Ранее в финал Гран-при смогла отобраться россиянка Анна Щербакова, также занимающаяся в группе Тутберидзе. Трусова, в активе которой победа на первом и единственном для нее на данный момент этапе в Литве, сможет оформить путевку в финальный этап на турнире в Ереване (10-13 октября), для попадания в финал 14-летней россиянке необходимо попасть в число двух лучших фигуристок армянского этапа.

Косторная, которая считается сильнейшей фигуристкой среди юниоров по части владения коньком и представления своих программ, проводит второй сезон в карьере. В прошлом году россиянка, помимо второго места в финале юниорского Гран-при, победила на этапе в Польше и завоевала серебро на турнире в Италии. Также Косторная взяла серебро на чемпионате мира среди юниоров (снова уступив Трусовой), стала бронзовым призером на взрослом чемпионате России, пропустив вперед лишь будущую олимпийскую чемпионку Алину Загитову и обладательницу серебра финала Гран-при 2017 года Марию Сотскову. Результат национального первенства позволил бы Косторной выступить на Олимпийских играх 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, но из-за возрастного ценза фигуристка не смогла попасть на Игры.