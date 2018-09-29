"Уфа" одержала волевую победу над "Енисеем" в РПЛ

ТАСС, 29 сентября. Футбольный клуб "Уфа" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.
Счет в матче на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Михаил Костюков. На 46-й минуте ответный гол забил форвард гостей Вячеслав Кротов. Победный мяч на 69-й минуте забил нигерийский нападающий Сильвестр Игбун.
"Уфа" прервала серию из 10 матчей без побед во всех турнирах. Клуб выиграл впервые с 9 августа, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы дома победил люксембургский "Прогрес" (2:1). С тех пор "Уфа" трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.
Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на 13-е место в таблице, набрав 8 очков. "Енисей", в активе которого 5 очков, занимает последнее, 16-е место.
В следующем матче 5 октября "Уфа" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". "Енисей" 7 октября примет московский "Спартак".
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|8
|7
|1
|0
|17-5
|22
|2
|Краснодар
|8
|5
|1
|2
|14-6
|16
|3
|ЦСКА
|9
|4
|4
|1
|14-4
|16
|4
|Ростов
|8
|4
|3
|1
|9-3
|15
|5
|Спартак
|8
|4
|3
|1
|7-4
|15
|6
|Урал
|9
|3
|2
|4
|10-16
|11
|7
|Ахмат
|8
|3
|2
|3
|9-10
|11
|8
|Оренбург
|9
|3
|2
|4
|10-9
|11
|9
|Рубин
|8
|2
|5
|1
|9-8
|11
|10
|Динамо
|8
|2
|4
|2
|9-6
|10
|11
|Арсенал
|9
|2
|3
|4
|10-10
|9
|12
|Локомотив
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|13
|Уфа
|9
|2
|2
|5
|46-12
|8
|14
|Крылья Советов
|8
|2
|1
|5
|2-12
|7
|15
|Анжи
|8
|2
|0
|6
|4-14
|6
|16
|Енисей
|8
|1
|2
|6
|4-13
|5