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Футбол в России

"Уфа" одержала волевую победу над "Енисеем" в РПЛ

Уфимцы прервали свою 10-матчевую серию без побед во всех турнирах

ТАСС, 29 сентября. Футбольный клуб "Уфа" одержал победу над красноярским "Енисеем" со счетом 2:1 в домашнем матче девятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла на стадионе "Нефтяник" в Уфе.

Счет в матче на 35-й минуте открыл полузащитник гостей Михаил Костюков. На 46-й минуте ответный гол забил форвард гостей Вячеслав Кротов. Победный мяч на 69-й минуте забил нигерийский нападающий Сильвестр Игбун.

"Уфа" прервала серию из 10 матчей без побед во всех турнирах. Клуб выиграл впервые с 9 августа, когда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы дома победил люксембургский "Прогрес" (2:1). С тех пор "Уфа" трижды сыграла вничью и потерпела семь поражений.

Благодаря этой победе "Уфа" поднялась на 13-е место в таблице, набрав 8 очков. "Енисей", в активе которого 5 очков, занимает последнее, 16-е место.

В следующем матче 5 октября "Уфа" на выезде сыграет с тульским "Арсеналом". "Енисей" 7 октября примет московский "Спартак".

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит871017-522
2Краснодар851214-616
3ЦСКА944114-416
4Ростов84319-315
5Спартак84317-415
6Урал932410-1611
7Ахмат83239-1011
8Оренбург932410-911
9Рубин82519-811
10Динамо82429-610
11Арсенал923410-109
12Локомотив82338-109
13Уфа922546-128
14Крылья Советов82152-127
15Анжи82064-146
16Енисей81264-135
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