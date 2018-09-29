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Гран-при России "Формулы-1"

Козак: российский болид "Формулы-1" может быть создан в течение десяти лет

Козак в субботу в Сочи провел встречу с автопроизводителями в рамках Гран-при России "Формулы-1"
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС
Вице-премьер РФ Дмитрий Козак
© Екатерина Штукина/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Создание российского гоночного болида для чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" возможно в течение следующих десяти лет. Об этом журналистам заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Козак в субботу в Сочи провел встречу с автопроизводителями в рамках Гран-при России "Формулы-1".

"Результатом нашего совещания с автопроизводителями должно стать как раз создание российского болида "Формулы-1". Мы говорили о планах до 2024 года, но не думаю, что в такие сроки это возможно. Думаю, это возможно сделать в течение десятилетия", - заявил Козак.

Гран-при России проводится с 2014 года. Соревнования проходят на автодроме в Сочи.

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