Козак: российские бизнесмены готовы инвестировать в создание команды "Формулы-1"

СОЧИ, 29 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил, что ему известно о состоятельных бизнесменах, увлекающихся автоспортом, готовых инвестировать в создание российской команды в чемпионате мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом он сообщил журналистам.

Ранее бывший исполнительный директор "Формулы-1" Берни Экклстоун сказал ТАСС, что появление российской команды в чемпионате стало бы хорошим шагом для страны. А основатель и руководитель программы развития российского автоспорта SMP Racing Борис Ротенберг заявил агентству, что не видит предпосылок для создания такой команды, назвав желание создать российскую команду "Формулы-1" "космическим".

"Я знаю, что есть в России любители автомобильного спорта, состоятельные бизнесмены, которые готовы инвестировать, готовы вложиться в создание российской команды "Формулы-1". Будем надеяться, что и такая команда у нас появится. Подозреваю, что помыслы о создании команды появились в том числе потому, что здесь создали такую инфраструктуру", - сказал Козак.

В 2005 году группа компаний "Мидленд", возглавляемая канадским миллиардером российского происхождения Алексом Шнайдером, выкупила команду "Джордан". Проведя сезон под старым названием, в 2006 году они сменили вывеску на "Мидленд" и начали выступать под российским флагом. Вскоре команда была продана голландскому производителю спортивных автомобилей "Спайкер". С 2012 по 2014 год в "Формуле-1" под российской лицензией выступала команда "Маруся".