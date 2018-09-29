Корреспондент ТАСС принял участие в московском этапе эстафеты огня зимней Универсиады-2019

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Корреспондент ТАСС Альберт Стародубцев принял участие в московском этапе эстафеты огня зимней Универсиады, которая пройдет в марте 2019 года в Красноярске. Он стал одним из 51 факелоносца, кому было доверено в субботу пронести огонь Всемирных студенческих игр по улицам российской столицы.
Общая протяженность московского маршрута - 7,5 километров. Эстафета огня стартовала в парке "Зарядье" и прошла по Кремлевской, Пречистенской, Фрунзенской и Лужнецкой набережным реки Москвы. Факелоносцы пробежали мимо Московского Кремля, Храма Христа Спасителя, Крымского моста, Новоандреевского и Лужнецкого мостов.
Корреспонденту ТАСС выпала честь бежать с огнем Универсиады-2019 по Лужнецкой набережной неподалеку от спортивного комплекса "Дружба".
"Для меня миссия факелоносца стала очень волнительной и одновременно очень радостной, - заметил Стародубцев. - В далеком 1980 году будучи ребенком я с замиранием сердца следил по телевизору за московской Олимпиадой и предшествующей ей эстафетой огня. Про огонь Игр-2014 я как журналист ТАСС писал заметки непосредственно с церемонии зажжения в древней Олимпии. Но реально стать участником важного спортивного события и прикоснуться к огню мне посчастливилось только сейчас".
В числе участников московского этапа эстафеты огня были министр спорта РФ Павел Колобков, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов, олимпийский чемпион по конькобежному спорту и руководитель департамента спорта Москвы Николай Гуляев и президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.
Завершится эстафета большим праздничным концертом на Фестивальной аллее олимпийского комплекса "Лужники".