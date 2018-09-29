"Крымтеплица" сыграла вничью с "Севастополем" в седьмом туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Крымтеплица" на своем поле сыграл вничью со счетом 1:1 с "Севастополем" в седьмом туре чемпионата Крыма по футболу.

Результаты других матчей тура: "Евпатория" - "Океан" - 4:2, "ТСК-Таврия" - "Гвардеец" - 1:0. В воскресенье завершающий матч пройдет в Ялте - местный "Инкомспорт" примет "Кызылташ" из Бахчисарая.

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия", в сезоне-2016/17 чемпионом стал "Севастополь", в сезоне-2017/18 - "Евпатория".