Хантер: баскетболисты ЦСКА должны быть во всем лучше, чем в прошлом сезоне

МОСКВА, 29 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА должны совершенствовать все компоненты игры, чтобы предстоящий сезон получился успешным. Такое мнение ТАСС высказал центровой армейского клуба Отелло Хантер.

"Главная наша задача на предстоящий сезон - быть лучше, чем в прошлом году. Во всем, - сказал Хантер. - Мы должны быть более терпеливыми, лучше защищаться и атаковать, лучше общаться на паркете. Мы провели отличный регулярный сезон Евролиги, но в "Финале четырех" оступились, надеюсь, мы сделали правильные выводы".

В субботу ЦСКА в Москве проводит первый матч Кубка Александра Гомельского против УНИКСа. Ранее на турнире греческий "Олимпиакос" уступил турецкому "Анадолу Эфес".