Глава FIAS: бой Нурмагомедова и Макгрегора способствует росту популярности самбо

БАЛЛИМЕНА /Северная Ирландия/, 29 сентября. /ТАСС/. Предстоящий бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), который пройдет 6 октября в Лас-Вегасе, привел к росту популярности самбо во всем мире. Таким мнением с журналистами в Баллимене в ходе розыгрыша Кубка президента по самбо поделился президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков.

Розыгрыш Кубка президента прошел уже в пятый раз, победителями командного турнира по спортивному самбо стала сборная Санкт-Петербурга, боевому самбо - самбисты России и Камеруна.

"Самбо продолжает развиваться во всем мире, оно становится все популярнее в том числе и благодаря предстоящему поединку Нурмагомедова и Макгрегора. А также, конечно же, Федору Емельяненко. Благодаря им самбо на слуху у всех, кто интересуется спортивными единоборствами", - подчеркнул Шестаков.

Шестаков напомнил, что в апреле нынешнего года FIAS подписала договор с телевизионным каналом Международного олимпийского комитета. "Мы подписали договор о трансляции крупных соревнований по самбо с олимпийским каналом. Прямые трансляции последнего чемпионата мира шли в 19 странах. Значит, наш вид спорта действительно интересен для аудитории, и я уверен, наш вид спорта продолжит расти и развиваться", - подчеркнул глава FIAS.

Самбо в 2003 году решением Госкомспорта было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. В 2009 году FIAS объявила о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью.