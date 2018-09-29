Президент FIAS считает, что гегемония россиян в самбо не будет длиться вечно

БАЛЛИМЕНА /Северная Ирландия/, 29 сентября. /ТАСС/. Президент Международной федерации самбо (FIAS) Василий Шестаков считает, что конкуренция в мировом самбо растет, гегемония российских спортсменов не будет продолжаться вечно. Об этом он рассказал по окончании розыгрыша Кубка президента по самбо в Северной Ирландии, победителями которого пятый раз подряд стали российские борцы.

Впервые турнир прошел в 2014 году в Лондоне, в 2015-м его принял Манчестер, в 2016-м - Эдинбург, в 2017-м соревнования снова прошли в Лондоне, в нынешнем году Кубок президента прошел в Северной Ирландии. И все эти годы неизменными победителями соревнований становились российские самбисты. С 2017 года из соображений популяризации самбо на соревнованиях выступают региональные команды: год назад - сборная Новосибирска, в нынешнем году - команда Санкт-Петербурга.

"Я считаю верным решение выставлять на таких турнирах сборные российских городов, заявлять заведомо слабые команды не имеет смысла - самбо нужна конкуренция. Такие соревнования полезны и нашим спортсменам, и зарубежным", - подчеркнул Шестаков.

"Кубок президента будет проводиться и дальше, это уникальные соревнования с теплой дружественной атмосферой. Возможно, мы увеличим формат турнира, это еще будет обсуждаться. И я уверен, не за горами то время, когда начнут выигрывать конкуренты россиян, они уже начинают это делать", - сказал Шестаков.

Впервые идея проведения этого командного турнира была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского содружества лордом Саймоном Редингом на встрече Владимира Путина с лидерами мирового самбо в марте 2013 года.

Самбо в 2003 году было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России. В 2009 году FIAS объявила о намерении включить самбо в олимпийскую семью.