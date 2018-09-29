Несколько зрителей пострадали после падения с трибуны на футбольном матче в Испании

ТАСС, 29 сентября. По меньшей мере два человека получили повреждения после падения с трибун из-за сломавшегося ограждения на матче чемпионата Испании по футболу в Эйбаре между местным одноименным клубом и "Севильей". Об этом сообщает агентство France Presse.

В субботу "Севилья" на выезде победила "Эйбар" со счетом 3:1 и поднялась на второе место в Ла Лиге. "Севилья", в активе которой 13 очков после семи туров, на одно очко отстает от лидирующей в чемпионате "Барселоны".

На 59-й минуте матча аргентинский полузащитник "Севильи" Эвер Банега забил гол с пенальти, сделав счет в игре 2:0. Болельщики гостей стали спускаться к самому низу трибуны, чтобы отпраздновать гол вместе с футболистом своей команды. Ограждение, расположенное на высоте одного метра от земли, сломалось и несколько болельщиков упало с трибуны.

В связи с этим матч был прерван на 10 минут. Двое болельщиков получили травмы и покинули стадион на носилках. Остальные фанаты "Севильи" смогли занять свои места.