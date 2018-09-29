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Футбол в России

Главный тренер "Локомотива" Семин назвал отсутствие Смолова большой потерей для команды

Форвард перенес операцию и пропустит месяц

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин назвал отсутствие из-за травмы футболиста железнодорожников Федора Смолова большой потерей для команды. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

В среду "Локомотив" в дополнительное время на выезде обыграл калининградскую "Балтику" со счетом 3:2 и вышел в 1/8 финала Олимп - Кубка России. Смолов по ходу встречи получил травму. В субботу он перенес операцию на поврежденной ключице, срок восстановления футболиста составит месяц.

"Смолов не реализовал в Калининграде пять моментов, однако он проделал огромный объем работы. А если у нападающего есть моменты, то и голы придут. Конечно, это большая потеря, ведь у него появился азарт к игре, он только набрал кондиции, у него появилась агрессия", - сказал Семин.

Смолов перешел в "Локомотив" летом 2018 года.

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