"Ливерпуль" на 89-й минуте ушел от поражения в матче чемпионата Англии с "Челси"

ТАСС, 29 сентября. Лондонский футбольный клуб "Челси" сыграл вничью с "Ливерпулем" со счетом 1:1 в матче седьмого тура чемпионата Англии по футболу. Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Стэмфорд Бридж".

Счет в матче на 25-й минуте открыл бельгийский нападающий "Челси" Эден Азар. На 89-й минуте ответный гол забил английский форвард гостей Даниэл Старридж. Старридж отличился спустя три минуты после выход на поле, на 86-й минуте он заменил Джеймса Милнера.

"Ливерпуль" впервые со старта чемпионата Англии не смог одержать победу в матче, клуб занимает второе место в таблице, набрав 19 очков в семи турах. Лидирующему в чемпионате "Манчестер Сити", в активе которого также 19 очков, "Ливерпуль" уступает по разнице забитых и пропущенных мячей. "Челси" с 17 очками расположился на третьей позиции.

"Челси" в следующем матче 7 октября на выезде сыграет с "Саутгемптоном". В тот же день "Ливерпуль" на своем поле встретится с "Манчестер Сити".