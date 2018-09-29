Самбисты сборной России в пятый раз подряд выиграли Кубок президента

БАЛЛИМЕНА /Северная Ирландия/, 29 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Российские самбисты в пятый раз подряд стали победителями розыгрыша Кубка президента по самбо, который с 2014 года проводится в Великобритании. В финале соревнований, завершившихся в Баллимене, россияне одержали верх над объединенной командой США и Канады.

Кубок президента Международной федерации самбо (FIAS) впервые прошел в Северной Ирландии. Турнир дебютировал в 2014 году в Лондоне, затем в 2015-м его принял Манчестер, в 2016-м - Эдинбург, в 2017-м соревнования снова прошли в Лондоне, а в 2018 году Кубок президента прошел в графстве Антрим Северной Ирландии. С прошлого года Россию на соревнованиях представляют региональные команды - в 2017 году в Лондон приезжала сборная Новосибирска, в этом году Северной Ирландии выступили представители Санкт-Петербурга.

Капитан российской команды, чемпион и призер чемпионатов мира Дмитрий Елисеев рассказал ТАСС после победы, что для многих турнир в Ирландии стал первым международным стартом в карьере: "Многие наши ребята впервые выступили на соревнованиях такого уровня - понервничали, наделали ошибок. Но это для них будет отличный опыт. Победа победой, но главное здесь было не это - мы хотели показать ирландцам красивое самбо, и, как мне кажется, все получилось".

Первый вице-президент Федерации самбо США Михаил Козицкий отметил прогресс своей сборной: "Мы всегда едем за хорошим результатом. В Северной Ирландии мы сделали шаг вперед - в прошлом году мы были третьими, сейчас - вторыми. К следующему году будем готовиться взять реванш".

Гегемония россиян в самбо не вечна

Президент FIAS Василий Шестаков уверен, что постоянные победы россиян - не вечны, поскольку конкуренция растет. Также он считает неверным заявлять на такие старты заведомо слабые команды.

"Самбо нужна конкуренция, такие соревнования полезны и нашим спортсменам, и зарубежным. Это уникальные соревнования с теплой дружественной атмосферой. И я уверен, что не за горами то время, когда начнут выигрывать конкуренты россиян, они уже начинают это делать", - сказал Шестаков.

Ирландцы полюбили самбо

Турниры, проводившиеся в странах содружества, неизменно становились стимулом к развитию самбо в тех или иных городах. Так произошло и в Баллимене.

"Я всецело за то, чтобы наш город стал центром ирландского самбо, - рассказала ТАСС мэр Среднего и Восточного Антрима Линдси Миллар. - Мы рады гостям, мне очень понравилось наблюдать за выступлением нашей команды, они очень выросли в профессиональном плане за последнее время".

Глава Ассоциации стран содружества Майкл Паркер подчеркнул, что благодаря проведению Кубка президента в Великобритании, где когда-то даже не знали значения слова "самбо", этот вид спорта теперь узнаваем. "Количество занимающихся растет - медленно, но уверенно. Еще недавно само слово "самбо" мало кто знал, а теперь до людей удалось донести, что это такое. Мы ждем возвращения Кубка президента в нашу страну через год".

Самбо в 2003 году было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России, а через шесть лет Международная федерация самбо, возглавляемая Василием Шестаковым, объявила о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью.

"Мы должны принять совместные усилия, чтобы самбо все- таки попало в олимпийское движение. Я настроен оптимистично и верю в успех, - подчеркнул Паркер. - Мы будем идти бок о бок к этой цели".

Впервые идея проведения этого командного турнира была озвучена президентом Ассоциации самбо стран Британского содружества лордом Саймоном Редингом на встрече Владимира Путина с лидерами мирового самбо в марте 2013 года.