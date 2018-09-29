"Ростов" под руководством Карпина сыграет в Москве со "Спартаком" в матче РПЛ

МОСКВА, 30 сентября. /ТАСС/. Тремя воскресными матчами продолжится программа девятого тура чемпионата России по футболу. В центральном матче игрового дня в Москве встретятся "Спартак" и "Ростов".

В стартовом матче дня в Каспийске сыграют "Анжи" и "Зенит". Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск, главный арбитр - Алексей Матюнин (Москва).

Встреча лидера против одного из аутсайдеров вроде бы не должна содержать какой-то интриги, однако главный тренер "Зенита" Сергей Семак предостерег всех от недооценки соперника. "Анжи" - команда достаточно квалифицированная, после серии поражений одержала две победы в Кубке и РПЛ. В гостях всегда сложно играть против "Анжи". "Зенит" не может там выиграть на протяжении трех матчей", - сказал Семак.

Действительно, две последние встречи в Каспийске в рамках чемпионата завершились со счетом 2:2, а в сезоне-2016/17 "Анжи" разгромил "Зенит" в Кубке России со счетом 4:0.

"Зенит" к девятому туру имеет уже отрыв в шесть очков от второго места. "Анжи" в прошлые выходные ушел с последнего места, обыграв на выезде "Динамо" со счетом 1:0. Героем той встречи стал вратарь Юрий Дюпин, отразивший пенальти в концовке. Против "Зенита" по условиям арендного соглашения не сможет сыграть защитник "Анжи" Иван Новосельцев.

"Краснодар" против своего рекордсмена

"Краснодар" на своем стадионе сыграет с московским "Динамо". Начало встречи в 16:30 мск, главный арбитр матча - Роман Галимов (Улан-Удэ).

Самым результативным игроком "Динамо" в этом сезоне является Жоазиньо (гол + три результативные передачи). С начала 2011-го до середины 2018 года бразилец играл за "Краснодар" и провел в составе черно-зеленых 217 официальных матчей, в которых забил 39 мячей (13 - с пенальти) и сделал 56 результативных передач. Жоазиньо является рекордсменом "быков" по количеству сыгранных матчей, голевых передач и набранных баллов по системе "гол + пас".

В последних пяти очных матчах преимущество на стороне "Краснодара" - три победы и две ничьи при разнице мячей 11-2.

Краснодарцы набрали в восьми турах РПЛ наибольшее количество очков (16), занимая наивысшее место (второе), команда забила больше мячей (14), чем в любом из предыдущих сезонов в РПЛ, а также имеет лучшую разницу забитых и пропущенных голов ("+8") за все годы. И это при том, что шесть из восьми игр "Краснодар" провел на выезде - такого существенного перекоса в сторону гостевых матчей ранее в истории клуба не было.

Карпин приедет в гости к "Спартаку"

В центральном матче игрового дня в Москве встретятся "Спартак" и "Ростов". Игра на "Открытие-Арене" начнется в 19:00, главный арбитр матча - Николай Волошин (Смоленск).

Главная интрига встречи - тренер "Ростова" Валерий Карпин против "Спартака". С 2008 по 2014 год Карпин с переменным успехом работал то генеральным директором, то главным тренером красно-белых. У "Спартака" за эти годы было немало ярких сезонов, но чемпионом команда так и не стала.

Накануне матча многие припоминают слова о Карпине председателя совета директоров "Спартака" Леонида Федуна. Летом 2014 года, через пару месяцев после отставки, Федун назвал Карпина сбитым летчиком. Владелец клуба припомнил, что Карпин израсходовал более $250 млн на покупки игроков. Сам Карпин, отвечая на вопрос, будет ли у него в предстоящей встрече дополнительная мотивация, только отшутился.

Центральным московский матч делают не только взаимоотношения Карпина и "Спартака". Команды имеют равное количество очков (по 15) и идут в верхней части таблицы, "Ростов" занимает четвертое место, "Спартак" - пятый. Большого количества забитых мячей в этой игре ожидать не приходится - соперники мало забивают и мало пропускают. А у "Ростова" и вовсе лучшая оборона в этом чемпионате (всего три пропущенных мяча в восьми встречах).

Для "Спартака" предстоящий матч является возможностью прервать серию из трех игр в чемпионате без побед, которая увеличила отставание красно-белых от лидирующего "Зенита" уже на семь очков.