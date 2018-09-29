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НХЛ

"Филадельфия" обыграла "Бостон" в предсезонном матче НХЛ, Воробьев отдал два голевых паса

Встреча завершилась со счетом 4:1

ТАСС, 30 сентября. "Филадельфия" обыграла "Бостон" со счетом 4:1 в гостевом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

У победителей шайбы забросили Тэйлор Лейер (6-я минута), Майкл Раффль (47, 59) и Уэйн Симмондс (55). В составе "Бостона" отличился Райан Донато (46).

Российский нападающий "Филадельфии" Михаил Воробьев отдал две результативные передачи. 21-летний уроженец Салавата провел на площадке 14 минут 52 секунды, отметившись двумя голевыми передачами и одним броском.

На счету Воробьева, который выступает на позиции центрального нападающего, три шайбы и пять голевых передач в четырех предсезонных матчах. Форвард был выбран "Филадельфией" под общим 105-м номером на драфте 2015 года, в апреле 2017-го с ним был подписан трехлетний контракт новичка.

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