Немец Бекманн выиграл вторую гонку этапа GP3 в России

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Немецкий пилот команды Trident Дэвид Бекманн стал победителем второй гонки восьмого этапа серии GP3, который завершился в России на "Сочи-Автодроме".

Вторым финишировал австралиец Джоуи Моусон (Trident), третьим - голландец Рикард Вершор (MP Motorsport).

Российский пилот ART Никита Мазепин долгое время шел четвертым, но незадолго до финиша вылетел с трассы. В личном зачете он занимает второе место, отставая от лидирующего француза Антуана Юбера (ART) на 32 очка.

Заключительный этап сезона пройдет в Абу-Даби с 23 по 25 ноября.

Мазепин является гонщиком программы развития команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Форс Индия". Прошедший сезон он провел в европейской "Формуле-3" и занял 10-е место по итогам чемпионата. В 2013 году чемпионом GP3 стал российский гонщик Даниил Квят.