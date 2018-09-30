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СМИ: "Манчестер Сити" хочет зимой купить футболиста ПСЖ Мбаппе за рекордные $261 млн

На данный момент самым дорогим футболистом в истории является бразильский нападающий Неймар, за которого ПСЖ прошлым летом заплатил "Барселоне" €222 млн
Килиан Мбаппе Сергей Бобылев/ТАСС
Килиан Мбаппе
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТАСС, 30 сентября. Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" готов заплатить рекордные в истории спорта $261 млн за переход французского нападающего "Пари Сен- Жермен" Килиана Мбаппе. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

По информации издания, английский клуб нацелен осуществить переход футболиста уже зимой. В случае успеха сделки, этот трансфер станет рекордным в истории футбола. На данный момент самым дорогим футболистом в истории является бразильский нападающий Неймар, за которого ПСЖ прошлым летом заплатил "Барселоне" €222 млн.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в следующем месяце пересмотрит дело ПСЖ на предмет нарушения финансового fair play.

В прошлом сезоне ПСЖ взял Мбаппе в аренду у "Монако" до конца сезона с обязательным правом выкупа летом 2018 года за €130 млн. В составе ПСЖ он стал чемпионом Франции и обладателем Кубка страны, в его активе 48 матчей, 26 голов и 16 результативных передач за клуб.

В составе сборной Франции Мбаппе стал чемпионом мира 2018 года и был признан лучшим молодым игроком турнира. Французский нападающий вошел в команду года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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