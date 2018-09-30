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КХЛ

Хоккеист московского "Динамо" Афиногенов выбыл из строя до конца февраля

39-летний форвард получил травму после столкновения с партнером по команде в матче против "Барыса"
Максим Афиногенов Валерий Шарифулин/ТАСС
Максим Афиногенов
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Нападающий московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" Максим Афиногенов выбыл из-за травмы ориентировочно до конца февраля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

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Афиногенов получил травму в матче с "Барысом" при столкновении со своим партнером - защитником Ильей Никулиным. Регулярный чемпионат КХЛ завершится 22 февраля.

"Афиногенов предварительно выбыл до конца февраля", - сообщили в пресс-службе.

Бронзовый призер Олимпийских игр и чемпион мира перешел в "Динамо" из "Витязя" в межсезонье. 39-летний нападающий в 10 матчах забросил четыре шайбы и отдал голевую передачу.

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