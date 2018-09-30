Британец Расселл выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в России

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды ART Джордж Расселл стал победителем второй гонки 11-го этапа серии "Формула-2", который завершился в России на "Сочи- Автодроме".
Вторым финишировал бразилец Сержио Сетте Камара (Carlin), третьим - таец Александер Албон (DAMS). Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов стал пятым, его партнер по команде японец Тадасукэ Макино - 11-м.
В личном зачете лидирует Расселл, в активе которого 248 очков. Маркелов занимает пятое место (166).
Заключительный этап сезона пройдет в Абу-Даби с 23 по 25 ноября.
Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов - вице-чемпионом в личном.