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Британец Расселл выиграл вторую гонку этапа "Формулы-2" в России

Россиянин Артем Маркелов занял пятое место
Артем Маркелов Сергей Фадеичев/ТАСС
Артем Маркелов
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды ART Джордж Расселл стал победителем второй гонки 11-го этапа серии "Формула-2", который завершился в России на "Сочи- Автодроме".

Вторым финишировал бразилец Сержио Сетте Камара (Carlin), третьим - таец Александер Албон (DAMS). Российский пилот команды Russian Time Артем Маркелов стал пятым, его партнер по команде японец Тадасукэ Макино - 11-м.

В личном зачете лидирует Расселл, в активе которого 248 очков. Маркелов занимает пятое место (166).

Заключительный этап сезона пройдет в Абу-Даби с 23 по 25 ноября.

Russian Time является действующим чемпионом в командном зачете, а Маркелов - вице-чемпионом в личном.

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