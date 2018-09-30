Глава FIVB: чемпионат мира в России поможет развитию волейбола, дело не в деньгах

ТУРИН /Италия/, 30 сентября. /ТАСС/. Возможное проведение мужского чемпионата мира в России сыграет важную роль в развитии волейбола, деньги в этом вопросе играют второстепенное значение. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

"Россия - очень важная со стратегической точки зрения страна, она находится между Европой и Азией. Так что мы хотели бы развивать волейбол в наиболее важных городах страны, чтобы распространять и развивать волейбол. Это главная моя задача", - сказал Граса.

"И дело не в деньгах, а именно в том, чтобы развивать волейбол по всему миру. И это показал нынешний чемпионат мира, который принимали сразу две страны", - добавил он.

Прием заявок на проведение турнира еще не закончен, поэтому глава международной федерации не смог назвать соперников России на право принять турнир.

"Россия прислала нам письмо, в котором говорится о желании принять чемпионат мира 2022 года. И мы этому очень рады. Последний раз мужской чемпионат мира Россия принимала еще в советский период (1952 и 1962 гг.), это было много- много лет назад, - сказал Граса. - Так что нам было очень приятно узнать, что Россия, с ее богатейшими традициями волейбола, собирается принять турнир. Мы даже можем сказать, что гордимся этим".

Граса подтвердил, что выбор хозяйки турнира будет оглашен в середине ноября на конгрессе FIVB в мексиканском Канкуне.