Около тысячи болельщиков поддержат "Шальке" в выездном матче против "Локомотива" в ЛЧ

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Около тысячи болельщиков поддержат немецкий футбольный клуб "Шальке" в гостевом матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов с российским "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе немецкого клуба.
Матч "Локомотив" - "Шальке" пройдет в среду, начало - 19:55 мск. Встреча состоится на стадионе "РЖД-Арена", который вмещает 27 302 зрителя.
"В гостевом матче против "Локомотива" в Лиге чемпионов "Шальке" поддержит около тысячи болельщиков. Всего выделенная квота составляет 1300 билетов", - сказали в пресс-службе.
В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов "Локомотив" уступил турецкому "Галатасараю" в Стамбуле со счетом 0:3. "Шальке" на домашнем стадионе в Гельзенкирхене сыграл вничью с португальским "Порту" (1:1).