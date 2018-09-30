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Глава FIVB: проблемы допинга в российском волейболе не существует

Восстановление в сентябре прав РУСАДА, которое три года было лишено соответствия международному кодексу, позволяет стране беспрепятственно претендовать на проведение ЧМ-2022
Президент Международной федерации волейбола Ари Граса EPA/Bartlomiej Zborowski
Президент Международной федерации волейбола Ари Граса
© EPA/Bartlomiej Zborowski

ТУРИН /Италия/, 30 сентября. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) убеждена в непричастности российских волейболистов к нарушению антидопинговых правил. Об этом журналистам заявил президент организации Ари Граса.

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Всероссийская федерация волейбола (ВФВ) в пятницу подала официальную заявку на проведение мужского чемпионата мира 2022 года. Восстановление в сентябре прав Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которое три года было лишено соответствия международному кодексу, позволяет стране беспрепятственно претендовать на проведение турнира.

"FIVB никогда не имела проблем с Россией по вопросам допинга. Когда началась вся эта история, мы были первой федерацией, которая отправила письмо в Международный олимпийский комитет, в котором говорилось о том, что у нас не было ни одного допингового случая, связанного с российскими спортсменами", - сказал Граса.

"Были случаи анализа проб в России, но большинство проверялись в Германии и в Канаде, где есть лаборатории, которым мы доверяем. Так что для меня этой проблемы не существует", - добавил он.

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