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Глава FIVB считает, что российским волейболистам было по силам дойти до финала ЧМ

Сборная России не смогла пробиться в число четырех сильнейших, уступив право сыграть в полуфинале по итогам матчей на третьем групповом этапе
Президент Международной федерации волейбола Ари Граса Владимир Гердо/ТАСС
Президент Международной федерации волейбола Ари Граса
© Владимир Гердо/ТАСС

ТУРИН /Италия/, 30 сентября. /ТАСС/. Мужской сборной России было по силам дойти до финала чемпионата мира по волейболу. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.

Чемпионат мира, который принимают Италия и Болгария, завершится в воскресенье. В финале сыграют сборные Бразилии и Польши. Команда России не смогла пробиться в число четырех сильнейших, уступив право сыграть в полуфинале по итогам матчей на третьем групповом этапе.

"Я сильно удивился тому, что Россия завершила борьбу так рано. Мы видели, как российские волейболисты недавно выиграли в Лиге наций, одолев на пути к трофею сильных противников. У сборной России очень хорошая команда, великолепные игроки. Я думал, что она дойдет до полуфинала или финала, это вполне естественно для такой команды", - сказал Граса.

"Но это спорт, все случается. Однако сборная России остается одной из сильнейших сборных мира", - добавил он.

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