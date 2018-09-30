Глава FIVB считает, что российским волейболистам было по силам дойти до финала ЧМ

ТУРИН /Италия/, 30 сентября. /ТАСС/. Мужской сборной России было по силам дойти до финала чемпионата мира по волейболу. Такое мнение журналистам высказал президент Международной федерации волейбола (FIVB) Ари Граса.
Чемпионат мира, который принимают Италия и Болгария, завершится в воскресенье. В финале сыграют сборные Бразилии и Польши. Команда России не смогла пробиться в число четырех сильнейших, уступив право сыграть в полуфинале по итогам матчей на третьем групповом этапе.
"Я сильно удивился тому, что Россия завершила борьбу так рано. Мы видели, как российские волейболисты недавно выиграли в Лиге наций, одолев на пути к трофею сильных противников. У сборной России очень хорошая команда, великолепные игроки. Я думал, что она дойдет до полуфинала или финала, это вполне естественно для такой команды", - сказал Граса.
"Но это спорт, все случается. Однако сборная России остается одной из сильнейших сборных мира", - добавил он.