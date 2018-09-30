FIVB пока не готова использовать светодиодную сетку в волейбольных матчах

ТУРИН /Италия/, 30 сентября. /ТАСС/. Международная федерация волейбола (FIVB) пока не готова использовать светодиодную сетку для проведения своих матчей. Об этом журналистам заявил президент организации Ари Граса.

FIVB ранее рассматривала вариант использования светодиодной сетки ради увеличения зрелищности соревнований и привлечения дополнительных спонсорских контрактов, поскольку технология позволяет демонстрировать на сетке различные динамические изображения.

"Мы сейчас работаем над развитием светодиодной сетки, и на сегодня мы достигли неплохого результата, мы уже можем использовать ее. Но пока она все еще не такого качества, какого бы мне хотелось видеть. Она не должна мешать ни игрокам, ни судьям. Да и публика тоже будет уставать от чрезмерного обилия светодиодов", - сказал Граса.

"Поэтому в этом вопросе еще предстоит найти золотую середину. Сегодня мы еще не готовы ее использовать, необходимо, чтобы ее внедрение одобрили все заинтересованные стороны", - добавил он.

В воскресенье в Турине пройдет финальный матч мужского чемпионата мира по волейболу, в решающей встрече турнира сыграют сборные Бразилии и Польши.