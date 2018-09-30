Гонщик "Мерседеса" Хэмилтон выиграл Гран-при России

Второе место занял финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас. Боттас, победивший в квалификации, с самого старта захватил лидерство и уверенно его удерживал. Но по просьбе команды в середине гонки финн пропустил вперед своего партнера, так как Хэмилтон ведет борьбу за победу в чемпионате. Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Британский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Льюис Хэмилтон стал победителем Гран-при России. Гонка прошла на автодроме в Сочи.

Хэмилтон третий раз в карьере победил на Гран-при России. Ране он побеждал здесь в 2014 и 2015 годах.

Российский пилот "Уильямса" Сергей Сироткин финишировал 18-м. Его партнер по команде канадец Лэнс Стролл занял 15-е место.

Хэмилтон укрепил лидерство в общем зачете, набрав 306 очков. Второе место занимает Феттель (256), Боттас поднялся на третье место (189), опередив финского пилота "Феррари" Кими Райконена (186).

Следующий этап "Формулы-1" пройдет с 5 по 7 октября в Японии на трассе "Судзука".