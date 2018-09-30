Российские волейболистки обыграли команду Таиланда на ЧМ, проигрывая 0-2 по ходу матча

ТОКИО, 30 сентября. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Таиланда со счетом 3-2 в матче второго тура первого группового раунда чемпионата мира по волейболу. Встреча группы С прошла в японском городе Кобе.

Ранее в воскресенье в других матчах группы С сборная США победила команду Тринидада и Тобаго (3-0), а сборная Азербайджана - команду Южной Кореи (3-1). Сборная России одержала вторую победу в двух матчах и занимает второе место в группе С, набрав пять очков. На одно очко россиянки отстают от лидирующих в группе американок. Сборная Таиланда набрала четыре очка и занимает третье место.

В следующем матче 2 октября сборная России сыграет с командой Азербайджана. Также в третьем туре сборная Таиланда встретится с командой Тринидада и Тобаго, а американки сыграют с южнокорейскими волейболистками.

Чемпионаты мира по волейболу проводятся с 1952 года. Сборная СССР выиграла пять мировых первенств (1952, 1956, 1960, 1970, 1990), сборная России - два (2006, 2010). Чемпионат мира в Японии завершится 20 октября.