Гамова надеется, что матч со сборной Таиланда станет хорошим уроком для волейболисток РФ

МОСКВА, 30 сентября. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Игра группового этапа чемпионата мира с командой Таиланда должна стать хорошим уроком для российских волейболисток. Об этом ТАСС заявила двукратная чемпионка мира в составе сборной России Екатерина Гамова.

В воскресенье российские волейболистки обыграли сборную Таиланда со счетом 3-2, уступив при этом первые два сета.

"Нельзя недооценивать команду Таиланда, это очень сложный соперник. На него нужно очень хорошо настраиваться и ожидать очень плотной борьбы в игре с ним, что сегодня и было продемонстрировано. Было бы хорошо, если бы наша сборная выиграла со счетом 3-0, не потеряв при этом одно очко и не потратив лишние силы, поэтому я не считаю, что эта игра пойдет нам на пользу. В начале встречи у нас была достаточно плохая атака, мало заигрывали первый темп, плюс было много своих ошибок", - сказала Гамова.

"Тяжело прогнозировать, что дальше будет в группе, потому что мы сыграли только две игры. Впереди нашу сборную ждет очень много матчей, поэтому я надеюсь, что сегодняшняя игра станет для российской команды хорошим уроком. На данный момент такой результат беспокойства не вызывает, получилось так, как получилось, это не повод волноваться", - добавила она.

Сборная России одержала вторую победу в двух матчах и занимает второе место в группе С, набрав пять очков. В следующем матче 2 октября сборная России сыграет с командой Азербайджана. Чемпионат мира в Японии завершится 20 октября.