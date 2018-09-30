Вице-президент ХК "Амур": Борщевский имеет доверие и поддержку со стороны клуба

ТАСС, 30 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Руководство хабаровского хоккейного клуба "Амур" выразило полное доверие главному тренеру команды Николаю Борщевскому. Об этом ТАСС рассказал первый вице-президент клуба Александр Филиппенко.
Ранее портал "Чемпионат" сообщил, что в ближайшее время Борщевский может быть отправлен в отставку, а главным кандидатом на этот пост является Андрей Разин.
"В Хабаровске уже практически наступило 1 октября, но кто-то перепутал эту дату с 1 апреля. Разговора об отставке не шло, такая информация является провокацией. Никакие переговоры с Разиным не ведутся, - сказал Филиппенко. - Николаю Константиновичу [Борщевскому] оказаны полное доверие и поддержка, учитывая, что после последнего сезона от нас ушел ряд ключевых игроков".
"Амур" выиграл один матч в последних пяти играх и занимает 12-е место в Восточной конференции, набрав в 11 матчах семь очков и одержав всего три победы.