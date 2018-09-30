FIDE признала Дворковича невиновным в нарушении выборных процедур

Ранее кандидат в президенты FIDE Георгиос Макропулос подал жалобу на Дворковича. Согласно обвинению греческого функционера, Дворкович способствовал тому, что президент Шахматной федерации Сербии Душан Коголевич сменил в генассамблее FIDE лояльного Макропулосу другого делегата от Сербии. В итоге комиссия по этике не нашла достаточных доказательств вины Дворковича.

ТАСС, 30 сентября. Комиссия по этике Международной шахматной федерации (FIDE) признала, что претендент на пост главы организации, член попечительского совета Федерации шахмат России Аркадий Дворкович не нарушал выборных процедур. Об этом сообщается в решении комиссии, опубликованном на официальном сайте организации.

В то же время Коголевич и Шахматная федерация Сербии были признаны виновными в нарушении нескольких статей кодекса этики, в одной из которых говорится о запрете решений, оказывающих влияние на выборы должностных лиц FIDE. В результате Коголевич отстранен от деятельности в FIDE сроком на шесть месяцев, из-за чего не сможет отдать голос на выборах президента организации. Национальная федерация была временно исключена из FIDE.

Ранее комиссия по этике отклонила жалобу Дворковича на Макропулоса. Россиянин попросил комиссию принять временные меры против Макропулоса вплоть до немедленного отстранения от должности вице-президента FIDE с целью предотвратить любое вмешательство в избирательную кампанию, а также для защиты FIDE от любого необоснованного расходования денег.

На пост главы FIDE, помимо Дворковича и Макропулоса, претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт. Кирсан Илюмжинов не стал баллотироваться на новый срок и выразил поддержку Дворковичу. Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми.