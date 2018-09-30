Дворкович удовлетворен решением комиссии FIDE по делу о нарушениях выборных процедур

Ранее кандидат в президенты FIDE Георгиос Макропулос подал жалобу на Дворковича. Согласно обвинению греческого функционера, Дворкович способствовал тому, что президент Шахматной федерации Сербии Душан Коголевич сменил в генассамблее FIDE (ее члены голосуют при выборе главы организации) лояльного Макропулосу другого делегата от Сербии. В воскресенье комиссия по этике FIDE отклонила жалобу и оправдала Дворковича.

"Я с самого начала был уверен в справедливом исходе, - говорится в сообщении Дворковича. - Комиссия FIDE по этике все досконально рассмотрела, и я, конечно, удовлетворен принятым решением в отношении себя лично и как кандидата в президенты FIDE, моя репутация абсолютно честного кандидата полностью подтверждена, и мы будем продолжать работать. Конечно, это было непростое рассмотрение, оно длилось несколько часов, комиссия внимательно заслушала всех свидетелей, все стороны. Это серьезный опыт, который говорит о необходимости изменения некоторых правил проведение предвыборных кампаний, правил работы FIDE и национальных федераций".

Выборы главы FIDE пройдут на конгрессе организации 3 октября в Батуми. На пост главы FIDE, помимо Дворковича и Макропулоса, претендует британский гроссмейстер Найджел Шорт.