СК "Петровский" подал иск к ФК "Тосно" на 12,9 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сентября. /ТАСС/. Спортивный комплекс "Петровский" подал иск к обладателю Кубка России футбольному клубу "Тосно" из Ленинградской области на 12,9 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял иск к производству и рассмотрит его 22 ноября.

"Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 22 ноября 2018 года", - говорится в определении суда.

Стадион "Петровский" ранее был домашней ареной для "Зенита", а затем клуб стал использовать стадион "Санкт- Петербург" на Крестовском острове, где проходили матчи Кубка конфедераций в 2017 году и чемпионата мира в 2018 году. После этого в 2017-2018 годах "Петровский" был домашней ареной "Тосно".

"Тосно" 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский "Авангард" (2:1). В заключительном туре чемпионата России "Тосно" проиграл в гостях "Уфе" и выбыл во второй по силе дивизион - Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба - компания "Форт Групп" - сообщил о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем.

В сентябре "Тосно" подал иск о собственном банкротстве. Суд также принял его к производству и назначил рассмотрение дела на 22 октября. Кроме того, 19 сентября Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск компании-перевозчика "Интерсервис" о взыскании долга в размере 3,5 млн рублей с "Тосно".

На замену "Тосно" власти Ленинградской области вместе с частными компаниями решили создать клуб "Ленинградец", который выступает в Олимп - Профессиональной футбольной лиге.