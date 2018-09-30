Путин наградил победителя гонки "Формулы-1" в Сочи Хэмилтона

СОЧИ, 30 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин наградил победителя гонки в чемпионате "Формулы-1" Гран-при России на "Сочи-Автодроме" Льюиса Хэмилтона.
Глава государства ежегодно присутствует на российском этапе гонок.
Перед церемонией награждения Путин кратко пообщался с Хэмилтоном в зоне ожидания, где поздравил его с победой. После церемонии награждения российский лидер также пообщался с представителями компаний-спонсоров "Формулы-1", в том числе с главой ВТБ Андреем Костиным. Во встрече также принял участие российский автогонщик в чемпионате GP3 Никита Мазепин. С ним Путин обсудил, в частности, успехи в спортивной карьере и в учебе в Московском государственном университете.
Пилот команды "Мерседес" Хэмилтон стал победителем Гран-при России. Второе место занял его партнер по команде финн Валттери Боттас. Третьим стал немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель.
Хэмилтон третий раз в карьере победил на Гран-при России. Ранее он побеждал здесь в 2014 и 2015 годах.
Россия получила право проведения этапа чемпионата мира 14 октября 2010 года. Соглашение с группой компаний "Формула-1" предусматривает проведение Гран-при России ежегодно с 2014 по 2025 годы. Гран-при России проводится в Олимпийском парке Сочи с 2014 года. Первые два сезона этап проходил в октябре. В 2016 году он был перенесен на весну (конец апреля - начало мая), но в нынешнем сезоне вновь проходит осенью - с 28 по 30 сентября.